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Biri tutuklu, ikisi tutuksuz yargılanacak

Biri tutuklu, ikisi tutuksuz yargılanacak

13 Eylül 2018 Perşembe 18:10
Biri tutuklu, ikisi tutuksuz yargılanacak

Biri tutuklu, ikisi tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Girne’de bir eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunun ardından, tutuklanan Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan 7 günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, bugün teminat talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlılar Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak’ın uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma” ve “Verme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Ahmet Bayram, zanlı Zerman’ın Girne’deki evinde mahkeme emri ile yapılan aramada salonda 15 gram ağırlığında Hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi. Zanlı Onur Oğuzca’nın kullanımındaki KWW 314 plakalı araçta yapılan aramada iki ayrı bölümde toplam 43 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Bayram, uyuşturucu kesiminde kullanılan bıçağın da emare olarak alındığını söyledi. Zanlıların işledikleri suçları itiraf ettiklerini belirten Bayram, zanlı Oğuzca’nın uyuşturucu maddeyi Eylül ayında 600 Euro karşılığında Lefkoşa’da 80 gram olarak aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Bayram, Oğuzca’nın Güney Kıbrıs’ta yaşadığını davalarından kaçma ihtimali olduğunu belirterek tutuklu yargılanması Çakmak ve Hürman’ın ise uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı Onur Oğuzca’nın yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine, Hürol Zerman ve Selahattin Çakmak’ın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 100’er bin TL şahsi, KKYC vatandaşı birer kişinin imza edeceği kefalet senedi ile serbest bırakılmalarına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hürol ZermanOnur Oğuzca Selahattin ÇakmakUyuşturucu
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