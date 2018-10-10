Biri hapse, biri serbest

Sanık Özer hapse, sanık Baran ise şimdilik serbest…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2017 yılı Kasım ayı içerisinde 25 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde alarak tasarruf eden sanık Erendal Özer ile İbrahim Baran hakkındaki karar açıklandı…

Mağusa’da 2017 Kasım ayı içerisinde 1600 TL karşılığında 25 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde alan ve tasarruflarındaki toplam 9 gram 392 miligram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Erendal Özer ile İbrahim Baran hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanan sanık Özer, KKTC’de kaçak olduğu için Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanamazken, sanık Baran yasadan yararlandı. Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanamayan sanık Özer 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanık Baran’ın ise 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlik sürecine tabi tutulmasına emir verildi.