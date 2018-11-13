Bir tecavüz vakası daha

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eylül ayında 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan M.T., bugün tutukluluk talebiyle çıkarıldığı mahkemede suçlamaları ret etti. Aleyhine getirilen suçlamaları ret eden M.T., tutukluluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı M.T.’nin “Cinsel tecavüz”, “Vahim zarar”, “16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ömer Yavuz, olayın 22 Eylül tarihinde Karakum plajında yaşandığını söyledi. Yavuz, 15 yaşındaki kız çocuğunun iddiasına göre, zanlı ile Karaoğlanoğlun’da bir arkadaş buluşmasında tanıştığını ve plakası ile markası meçhul bir arabada buluştuklarını ve zanlının kendisini zorla Karakum plajına götürdüğü yönünde ifade verdiğini kaydetti. 15 yaşındaki çocuğun ifadesinde, zanlının kendisine zorla arabada tecavüz ettiğini ve yaşanan olaydan ötürü birine bir şey anlatması durumunda kendisini öldürmekle tehdit ettiğini kaydeden Yavuz, müştekinin yaşadığı travma nedeniyle olayı kimseye anlatmadığını ifade etti. Ömer Yavuz, müştekinin 9 Kasım tarihinde yaşadığı olayı babasına anlatarak birlikte polise gittiklerini kaydederek, zanlı M.T.’nin aleyhinde tutuklama emri çıktığını kaydetti. Yavuz, zanlının polis tarafından arandığını öğrenmesi üzerine teslim olduğunu belirterek, yapılan ilk sorgulamasında “Böyle bir şey kesinlikle yapmadım” şeklinde savunma yaptığını söyledi. Alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Yavuz, soruşturma amaçlı M.T.’nin 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini hem zanlının hem de şikâyetçinin beyanlarının araştırılması gerektiğine vurgu yaparak M.T.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.