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Bir mülteci dramı daha

Askeri yasak bölgeden telleri atlayarak Güneye gitmeye çalışırken suçüstü yakalanan suriye uyruklu 49 yaşındaki Y.A bugün Lefkoşa’da Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Bir mülteci dramı daha

Askeri yasak bölgeden telleri atlayarak Güneye gitmeye çalışırken suçüstü yakalanan suriye uyruklu 49 yaşındaki Y.A bugün Lefkoşa’da Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:51
Bir mülteci dramı daha

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Askeri yasak bölgeden telleri atlayarak Güneye gitmeye çalışırken suçüstü yakalanan suriye uyruklu 49 yaşındaki Y.A bugün Lefkoşa’da Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.Polis Memuru Umut Kulle, 5 Mayıs 2018 tarihinde saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Bölgesindeki 1.piyade Bölüğü civarından tellerden atlayarak güneye geçmek istediği sırada yakalandığını söyledi. Zanlının gözlatına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, sorgulanan zanlının ifadesinde bilmediği bir limandan gemi ile geldiğini söylediğini belirtti. Zanlının ülkeye nasıl ve kimler tarafından sokulduğunun araştırılacağını belirten polis, zanlının üç gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verirken söz hakkı alan zanlı, çalışmak için Güneye gitmek istediğini, ailesinin Türkiye’de olduğunu ifade etti.Zanlı , “Artık dönmek istiyorum”dedi.

Öte yandan zanlının insan tacirleri tarafından Türkiye’den tekne ile Kuzey Kıbrıs’a getirildiği, zanlının geldikten sonra kaçak şekilde güneye gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Askeri Yasak BölgeGüneyKıbrısKktcMülteci
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