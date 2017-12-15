Bıçaklı Saldırganlar Tutuksuz Yargılanacak

Bildik ve Ergin teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da, bir kahvehanenin önünde çıkan darp meselesi ile ilgili olarak, olay mahalline giden Polis Müfettiş Muavini Behiç Akçın’ın ayaklarına gelişi güzel tekme sallamak suretiyle darp ve görevinden men etmeye çalışan ve bıçakla engellemeye çalışan zanlılar Yalçın Bildik ve Coşkun Ergin teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, huzurda bulunan zanlılar Yalçın Bildik ve Coşkun Ergin’in 11 Aralık 2017 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa surlar içinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale amaçlı gelen Polis Müfettiş Muavini Behiç Akçın’a saldırarak görevinden men etmeye çalıştıklarını söyledi. Polis zanlı Yalçın Bindik’in Polis Müfettiş Muavini Behiç Akçın’ın üzerine yürüyerek tekme sallamak suretiyle darp etmeye çalıştığını ancak makul güç kullanılarak tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Aygün Karagil olayın akabinde aynı yerde 289 promil alkollü içki tesiri altında bulunan Coşkun Ergin’in da tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ekmek bıçağını korkutmak maksadı ile görevli polise doğru gelişi güzel sallayıp makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, uygunsuz tavır harekette bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmeleri, 3’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.