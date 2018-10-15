Bıçaklı kavga kanlı bitti

14.10.2018 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Şht Nejdet Levent Caddesi üzerinde, Ö.F.D. (E-27), Ş.B.(E-20), Ş.B.(E-22) ve kimliği henüz tespit edilemeyen başka bir erkek şahıs, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesi ile Kâmuran DİŞÇEKEN yönetimindeki aracın önünü kesip söz konusu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan Fikri GÖKÇEN, Abdülbaki ŞAŞKIN ve İbrahim SEZGİN’in araçtan inmesini sağlayıp aralarında çıkan tartışma sırasında Ö.F.D. tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan bıçakla Kâmuran DİŞÇEKEN’i sağ ayak baldır ve sağ kol pazu kısmından yaralamış akabinde de Ö.F.D. ile Ş.B. Fikri GÖKÇEN’i elleri ile göğsünden itmek suretiyle adı edileni darp etmişlerdir. F.D.(E-27), Ş.B. (E-20), Ş.B. (E-22) tutuklanmış olup, diğer şahıs ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.