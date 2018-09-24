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Beyler tutuksuz yargılanacak

Beyler tutuksuz yargılanacak

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:26
Beyler tutuksuz yargılanacak

Beyler teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da zanlı Heycan Beyler adına gelen pakette uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, 18 Eylül tarihinde posta kutusuna zanlı Heycan Beyler adına gelen pakette 9 ayrı poşete sarılı 22 gram 380 miligram ağırlığında amfetamine türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Heycan BeylerUyuşturucu
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