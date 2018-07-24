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Bet ofis vurguncuları tutuksuz yargılanacak

Bet ofis vurguncuları tutuksuz yargılanacak

24 Temmuz 2018 Salı 18:46
Bet ofis vurguncuları tutuksuz yargılanacak

Bet ofis vurguncuları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir bet ofiste büyük çapta vurgun yapan bet ofis çalışanı Hamis İşcan ile suç ortağı Hüseyin Doğan soruşturmanın tamamlanmasının ardından bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu, zanlı İşcan’ın 2 Temmuz 2017 ile 8 Temmuz 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da çalıştığı bet ofiste yetkisi olmadığı halde kapatılan bahis sistemini açıp üyelere bahis oynatarak toplamda 820 bin 724 TL çaldığını, zanlı Doğan’ın da söz konusu tarihler arasında zanlı İşcan’ın aracılığı ile kazandığı belli olan bahislere bahis yatırarak 176 bin TL sirkat ettiğini söyledi. Polis, her iki zanlının tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlı İşcan’ın 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Doğan’ın 2 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 50 şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bet OfisHamis İşcanHüseyin DoğanParaVurgun
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