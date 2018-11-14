Bayrak zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

YDÜ kampüsü içerisinde meydana gelen “Kanunsuz topluluk oluşturmak”, “Şiddet kullanma tehdidi”, “Darp”, “İthale-i lisanda bulunmak” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar Velid Akan, Seyithan İnan ve Sinan Altun, bugün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru İzlem Civisilli, olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli, 10 Kasım’da saat 17.00’de umumi bir yer olan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içinde bulunan kütüphanenin otoparkında, zanlılar Velid Akan, Seyithan İnan ve Sinan Altun’un beraberlerinde olan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 15 kişiyle birlikte, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü münasebetiyle EA 576 plakalı aracın sağ camına Türk bayrağı asıldığı gerekçesiyle kanunsuz topluluk oluşturup, aracın içerisinde oturan Yusuf Kaan Ebil ve Furkan Topalcı’ya hitaben, “Eğer bu bayrağı indirmezseniz bayrağı da, sizi de, arabayı da yakarız” diyerek şiddet tehdidinde bulunup, müştekileri darp edip, onlara hakaret ettiklerini mahkemeye aktardı. Civisilli, Akan ve İnan’ın hukuk fakültesi dördünücü sınıf öğrencisi, Altun’un ise Sosyal Hizmetler son sınıf öğrencisi olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, üç zanlının da yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunmaları ve 5 biner TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.