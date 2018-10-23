Başka üniveristeye geçiş yapabilmek için transcrip çaldılar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

DAÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nde asistan olarak çalışan Behnam Seyedi ile DAÜ’de öğrenim gören Bamdat Razavi Öğrenci İşleri Ofisi’nden belge çaldıkları iddiasıyla tutuklandı...

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde öğrenim gören İran uyruklu Bamdat Razavi’nin başka bir üniversiteye geçiş yapabilmek için DAÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nde asistan olarak çalışan İran uyruklu Behnam Seyedi’yi sahtelemek amacıyla 2 adet transcrip belgesini sirkat etmek için teşvik ettiği iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Behnam Seyedi ile Bamdat Razavi ise tutuklanarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak bugün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Seyedi ile Razavi aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Sirkat edildiği iddia edilen belgeler sahtelenmek üzere İran’a gönderildi...

Meselenin tahkikat memuru, DAÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nde asistan olarak çalışan zanlı Behnam Seyedi’nin 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde zanlı Bamdat Razavi’nin istemi üzerine, zanlı Razavi’nin başka bir üniversiteye geçiş yapabilmesini sağlamak için Öğrenci İşleri Ofisi’nde bulunan 2 adet transcrip belgelerini sirkat ettiğini açıkladı. Konu belgeleri sirkat eden zanlı Seyedi’nin belgelerin üzerine zanlı Razavi’ye ait ders notlarının çıktısını bastığını belirten tahkikat memuru, zanlı Seyedi’nin konu belgeleri sahtelemek için İran’da bulunan bir kişiye gönderip zanlı Razavi’nin ders notlarını yüksek gösteren sahte transcrip belgesi hazırlattığını açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıların 22 Ekim 2018 tarihde tutuklandığını belirterek, zanlı Seyedi’nin gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Behnam Seyedi ile Bamdat Razavi’nin tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.