Baba tutuksuz yargılanacak

Baba teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da zanlı Yener Baba’nın iş yerinde alınan ihbar üzerine yapılan aramada uyustrucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 17Ağustos 2018 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Yener Baba'nın kendi işyerinde Narkotik ekiplerince yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık üç gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının uyuşturucuyu aranan bir şahıstan 4 gram olarak aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını ve ülkemizde yerleşik olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir temimnata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 10 bin TL değerinde kefalet senedi imzlamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.