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11 Ocak 2017 Çarşamba 13:29

Avukat Menteş Aziz Ara Emri için mahkemeye başvurdu

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Avukat Menteş Aziz Ara Emri için mahkemeye başvurdu
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Avukat Menteş Aziz Ara Emri için mahkemeye başvurdu


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


Avukat Menteş Aziz’in, bir hukuk davası neticesinde müvekkili adına Maliye Bakanlığı tarafından yatırılan 65 bin sterlini müşterisinin hesabına yatırmadığı gerekçesi ile hakkında Barolar Birliğine yapılan suç duyurusundan sonra Birliğin Disiplin Kurulu’nda yargılanan Avukat Menteş Aziz, suçlu bulunup 30 ay meslekten men edilmişti.

Avukat Menteş Aziz birliğin vermiş olduğu kararın hatalı olduğu gerekçesi ile Yüksek İdare Mahkemesine başvurarak Ara emri alma talebinde bulundu. Duruşma mahkemenin belirleyeceği günde dinlendikten sonra karar verilecek.

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Menteş AzizAra EmriMahkeme
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