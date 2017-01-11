Avukat Menteş Aziz Ara Emri için mahkemeye başvurdu



EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Avukat Menteş Aziz’in, bir hukuk davası neticesinde müvekkili adına Maliye Bakanlığı tarafından yatırılan 65 bin sterlini müşterisinin hesabına yatırmadığı gerekçesi ile hakkında Barolar Birliğine yapılan suç duyurusundan sonra Birliğin Disiplin Kurulu’nda yargılanan Avukat Menteş Aziz, suçlu bulunup 30 ay meslekten men edilmişti.

Avukat Menteş Aziz birliğin vermiş olduğu kararın hatalı olduğu gerekçesi ile Yüksek İdare Mahkemesine başvurarak Ara emri alma talebinde bulundu. Duruşma mahkemenin belirleyeceği günde dinlendikten sonra karar verilecek.