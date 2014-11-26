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Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Eden A.K Tutuklandı

Bostancı’da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin A.K.(E-46),

Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Eden A.K Tutuklandı

Bostancı’da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin A.K.(E-46),

26 Kasım 2014 Çarşamba 17:41
Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Eden A.K Tutuklandı
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BİRİNCİ DERECEDE ASKERİ BÖLGEYİ İHLÂL EDEN A.K. TUTUKLANDI

Bostancı’da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin A.K.(E-46), yönetimindeki HTK 280 plakalı jeep araç ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde avlandığı sırada birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye kanunsuz giriş yaptı.

Bahse konu şahıs tutuklanarak, tasarrufunda bulunan bir çifte kırma av tüfeği, toplam 318 av tüfeği fişeği ve söz konusu araç emare olarak alındı.  

Son Güncelleme: 26.11.2014 17:44
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