''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Olcay Gündoğar

İsim: Olcay Soyisim: Gündoğar Doğum Tarihi: 2.11.1987

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Müzisyen

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Kendimden bahsetmekten hiç hoşlanmam aslında ama en özet şekilde Kıbrıs’ta yaşayıp gerek konserler, gerekse bestelerle burada ve tüm dünyada müzik yapmaya çalışan insanlardan biriyim. Bunun yanında elimden geldiğince gitarla ilgilenen gençlere yol göstermeye çalışıyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Hayattaki en buyuk sanslarimdan birisi önceden hobim olan seyleri su an ‘isim’ haline dönüştürmek sanirim. Kendimi bulduğum ilk yillarda müzik dinlemek, gitar çalmak benim için bir hobiyken, su an parami kazandigim, hayatta anlam bulduğum ve hayata anlam kattigim yegane seye donuştu. Boylece yasam daha katlanılabilir bir hale geldi.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Muzige ilk basladigim günden beri en buyuk hayalim, kendi albumumu yayımlamak. Surec içinde tek tek parçalar besteleyip yayimladigim oldu fakat bunlarin bir albüm içinde butunluk olusturamayacagini dusundugum için albüm haline getirmedim. Bu hedefe cok yaklastigim zamanlar oldu ama süreç içinde degistigimi ve beni tam olarak yansitamayacagini düşünerek yeniden başlama karari aldigim noktalar bir hayli fazladır. Su an da bu hedef için ugrasmaya devam ediyorum. Umidim bu zorlu yolun en kisa zamanda sonuca ulasmasi.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Cogu öğrencim bana onlarin favori karakteri olduğumu soyluyor. Bu benim için tarifi imkansiz bir mutluluk ve gurur. Insan hayal kurmaya cok kucuk yaslarda baslar. Hayatinizda gitar çalmak, müzisyen olmak gibi yeni bir hedef seçtiğinizde, gençliğin de verdiği enerjiyle hayallerinizi en ust seviyede tutarsiniz. Onlarin hayal ettiği birçok seyi benim basarmis olmam, beni gözlerinde favori karakter haline getiriyor sanirim. Aynen benim de kucukken kendi gitar hocami idol görmem gibi. Eger hocam birseyleri basarmamis olsaydı, belki de ben de ‘kim basarmis ki ben de basarayim?’ diyerek vazgeçebilirdim.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Beni yansıtan renk kesinlikle siyahtır. Cunku siyah birçok seyi içinde barindirir. Her zaman uc ve marjinal bir durusunun olmasi yaninda, olumu ve bunu kabullenişi simgeleyecek kadar da dingindir. Bir nevi dengenin rengidir. Renksiz ve içine kapanık değil, aksine içine cok isik almistir. Ve içine aldigi tum isigin yukunu tasir.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalan söylemeyi hiçbir sartta kabul etmiyorum. Bence yalanci sadece yalan söyleyen değil, ayni zamanda tum kotulukleri yapabilecek kapasiteye sahip olandir. Ve bu aciz bir durumdur. Hangi yalan doğruluğun kazandirdiklarini alt edebilir ki?

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Hayatta birçok kitaptan, birçok büyüğümden, değer verdiğim insandan tavsiye almisimdir fakat hepsini kendi içimde derleyip toparladigimda bana kalan en buyuk tavsiye, en ozet sekliyle, tum hayati gerçekten kendin olarak yasamayi sürdürebilmektir.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Dunya kucuk bir yer ve ulasmayi hayal ettiğiniz birçok insana bir sekilde ulaşabilir, cevabini merak ettiğiniz sorulari sorabilirsiniz. Eger olağan ustu bir gucum olsaydı, maddi dünyada asla ulasamayacagim Mevlana, Omer Hayyam, Sems-i Tebrizi gibi isimlere ulaşmak isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Eger bunu mesleğim acisindan soruyorsaniz, hayatimin akisinda, her seyin olduğu gibi devam etmesini isterim. Elbette değişmesini istediğim cok sey var ama basarilarimin sebebi bensem, yapamadiklarimin sebebi de benim ve değiştirmek istediklerime daha fazla calisarak kavuşabilirim. Daha genel bir anlamda soruyorsaniz, içinde yasadigimiz ulke sartlarinin daha katlanılabilir bir düzeyde olmasini isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Hirs, ego, ac gözlülük ve yalan en tahammül edemediğim seyler. Bunun yaninda hayattan ne almak ister, ne gerçekleştirmek isterse bunu hedefleyip, duzenli ve sistematik bir sekilde calisarak başaran insan en takdire sayan insandir bence.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Rocn and Roll kac kelime sayiliyor? J

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Henuz sinemadan cikali 10 dakika oldu J Johny English’i izledim ve en son Steve Rother’in Ruhsal Psikoloji’sini okudum.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Akrep burcuyum. Burcumun tum ozelliklerini taşıyorum ve hiçbirinden pişman değilim. Nedense akreplerden cok korkulur ama bence insanin kendi yasasini uygulamasi, insan seçerken bir değil bin düşünmesi, cok sakin görünmesine rağmen içinde alev alev yanan ateşe en ufak bir müdahalede bulunani gözden cikarmasi ve bunun gibi ozelliklere sahip olmasi onu korkulacak bir karakter değil, aksine güvenilebilecek bir karakter yapar. Eger bir akrebin hayatindaysaniz zaten olay bastan bitmiş ve korkulacak bisey kalmamistir bence.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Centilmence bir oyun, sik hareketler istediğimde arada bir Ingiliz maclarini izliyorum ama ne Kibris, ne Turkiye, ne de dünya genelinde tuttuğum bir takim yok. Turkiye’de Carsi’dan dolayi Besiktas’a bir sempatim var o kadar.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Bize Kuzey Kibris’in cesitli yerlerinden, cok farkli alanlardan insanlari biraz daha yakindan tanima firsati vermesi acisindan güzel ve samimi buluyorum. Basarilarinizin devamini diliyorum. Bana da bu bolumde yer ayirdiginiz için teşekkür ediyorum.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

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