Polisiye Olaylar:
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21 Ocak 2017 Cumartesi 09:38

Aranan Her Yerden Uyuşturucu Çıktı

Aranan Her Yerden Uyuşturucu Çıktı
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Aranan Her Yerden Uyuşturucu Çıktı
Girne’de polis şüpheli gördüğü park halindeki araçta arama yaptı. Arabada ve arabada bulunan 4 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu


Girne’de önceki gün sabah saatlerinde şüpheli vaziyette park halinde görülen NG 388 plakalı araçta, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekibi araçta arama yaptı.

Polis ekipleri araçta yapılan aramada 10 miligram bonzai ele geçirirken araç içerisinde bulunan ve aracın sürücüsü Mert Altınok, Mehmet Bülbül, Nihat İskifoğlu ve Rifat Bilir soruşturma amaçlı tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne götürülen zanlıların üzerinde yapılan aramada ise, araç sürücüsü Altınok’un tasarrufunda 100 miligram bonzai, Bülbül’ün tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında bonzai ele geçirildi.

Zanlı Mert Altınok’tan yapılan sorgulamada söz konusu maddeyi 50 TL karşılığında Mehmet Bülbül’den aldığını itiraf ederken, polis Bülbül ve Bilir’in birlikte kaldığı evde mahkeme emri ile arama yaptı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu paketlemesinde kullanılan valiz içine saklanmış 60 adet şeffaf naylon ve Bilir’in çantasında 6 gram bonzai ele geçirdi.

Tutuklanan zanlılar dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhlerinde 3’’er gün tutukluluk emri alındı.



Mahkemede sessiz kaldılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlılar Mert Altınok, Mehmet Bülbül, Nihat İskifoğlu ve Rifat Bilir’in kanunsuz uyuşturucu madde sentetik cannabinoid “Alma-tasarruf” ve “Verme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, önceki gün sabah saat 10.45 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Girne’de park halinde bulunan NG 388 plakalı araç içerisinde Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından NG 388 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Sevinç, zanlı Mert Altınok’un kullanımındaki araçta 100 miligram bonzai, Bülbül’ün hem tasarrufunda hem de evinde toplam 10 gram bonzai ele geçirildiğini söyledi.

Ayrıca uyuşturucu paketlemesinde kullanılan 60 adet şeffaf boş naylon ele geçirdiklerini belirten polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Sevinç, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.


 Havadis


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