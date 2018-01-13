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Aracında ve Evinde Tabanca İle Mermi Bulundu

Aracında ve Evinde Tabanca İle Mermi Bulundu

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:06
Aracında ve Evinde Tabanca İle Mermi Bulundu
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GİRNE’DE BİR KİŞİNİN HEM ARACINDA HEM DE LAPTA’DAKİ EVİNDE TABANCA VE MERMİ BULUNDU
 

Girne’de bir arabada ve Lapta’da bir evde tabanca ve mermi bulundu; iki kişi tutuklandı.
 

Polis basın bültenine göre, dün saat 11.00’de Girne’de H.K.’nin (E-31)  aracında  yapılan aramada  9 mm’lik bir tabanca, Lapta’daki evinde yapılan aramada ise 7.65 mm’lik bir tabanca ile 3 tane 7.65 mm çapında canlı olduğuna inanılan mermi ele geçirildi.
 

H.K. yanında, ele geçirilen tabanca ve mermilerle ilgisi olduğuna inanılan Y.E. M.(E-33) tutuklandı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 13.01.2018 14:17
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