Aracında ve Evinde Tabanca İle Mermi Bulundu

GİRNE’DE BİR KİŞİNİN HEM ARACINDA HEM DE LAPTA’DAKİ EVİNDE TABANCA VE MERMİ BULUNDU



Girne’de bir arabada ve Lapta’da bir evde tabanca ve mermi bulundu; iki kişi tutuklandı.



Polis basın bültenine göre, dün saat 11.00’de Girne’de H.K.’nin (E-31) aracında yapılan aramada 9 mm’lik bir tabanca, Lapta’daki evinde yapılan aramada ise 7.65 mm’lik bir tabanca ile 3 tane 7.65 mm çapında canlı olduğuna inanılan mermi ele geçirildi.



H.K. yanında, ele geçirilen tabanca ve mermilerle ilgisi olduğuna inanılan Y.E. M.(E-33) tutuklandı ve haklarında soruşturma başlatıldı.