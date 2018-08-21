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Araç yangını

Araçda unutulan tablet aşırı ısınarak patlaması sonucu araçda yangına sebep oldu.

Araç yangını

Araçda unutulan tablet aşırı ısınarak patlaması sonucu araçda yangına sebep oldu.

21 Ağustos 2018 Salı 09:07
Araç yangını

20.08.2018 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Mehmet Yavuz Sokullu Sokak üzeride park halinde bulunan Mustafa ŞAHLI’ya ait HG 063 plakalı aracın arka camının önündeki döşeme üzerinde bırakılan tablet bilgisayarın, güneşten aşırı ısınarak patlaması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın, araç sahibi tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu aracın arka camı kırılarak, tablet bilgisayar tamamen ve arka koltuk döşemesi ise kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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