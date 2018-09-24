Akü faresi yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta faaliyet gösteren Atağ Akü Sanayi isimli işyerinden akü çaldığı tespit edilen zanlı Bilal Balcı ve çalınan aküleri satın aldıkları tespit edilen zanlılar Mehmet Şahin ve Metin Parıldar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper, 23 Eylül’de saat 05.00’de zanlı Bilal Balcı’nın önceden çalıştığı, Üzeyir Altuntaş’a ait Atağ Akü Sanayi isimli işyerine girip, 22 adet hurda aküyü sirkat ettiğini anlattı. Polis, akülerin ayni gün bulunduğunu söyledi. Kanteper, zanlının sorgusunda 8 ile 23 Eylül tarihleri arasında toplam 10 kez muhtelif marka ve güçteki aküleri aynı şekilde sirkat edip, kiralık araca yükleyip, Haspolat’ta sakin Mehmet Şahin ve Metin Parıldar’a sattığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru Mehmet Kanteper, kiralık araç ve Bilal Balcı’nın söz konusu akülerin satışından elde ettiği ve tasarrufunda tespit edilen bin 100 TL nakit paranın emare alındığını kaydetti. Tahkikatın devam ettiğini belirten Kanteper, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren zanlı Bilal Balcı, “Aküleri çaldım. İşsiz kalınca yaptım. Şahin ve Parıldar’ın çalıntı olduğundan haberi yoktu” dedi. Zanlı Metin Parıldar, akülerin çalıntı olduğundan haberi olmadığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.