Akım hırsızı yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan’da Aleksin Yeri isimli işyerine ve evine kaçak elektirik bağlatarak 133 bin TL tutarında akım hırsızlığı yapan zanlı Aşkın Aslan tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının Temmuz 2006 ile Haziran 2018 tarihleri arasında, Haspolat’ta babasına ait ikametgahın kendi adına kayıtlı olan elektrik kurumuna ait elektrik sayacından toplam 126 bin 355TL değerinde elektrik akımını çaldığını, yine işletmeciliğini yaptığı iş yerinden elektrik kurumuna ait elektrik sayacından toplam 7 bin 339 TL değerindeki elektrik akımını çaldığını söyledi. Zanlının ev ve işyerinden toplamda 150 bin kilowat elektirik çaldığını kaydeden polis, zanlının elektirik sayacına giden kabloları sıyırıp, düzenek kurarak akım hırsızlığı gerekleştirdiğini ifade etti. Düzeneklerin emare alındığını belirten polis, zanlının ifadesinde söz konusu düzenekleri Türkiyeli birş şahsın kurduğunu itiraf ettiğini, söz konusu şahsın ise ülkede olmadığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, iki kefilen 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.