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Ahmidi 4 gün daha tutuklu kalacak

Ahmidi 4 gün daha tutuklu kalacak

12 Ekim 2018 Cuma 18:06
Ahmidi 4 gün daha tutuklu kalacak

Ahmidi 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’a gitmek için insan tacirlerine parasını kaptırıp kandırıldığı gerekçesi ile dün polise sığınan ve “Yasa dışı” yollardan KKTC’ye giriş suçundan tutuklanan Hammud Ahmidi, aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Polise nerden ülkeye girdiği konusunda yardımcı olmayan Ahmidi, bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, mahkemede verdiği ifadede zanlının 10 Ekim tarihinde polise giderek yardım talebinde bulunduğunu anlattı. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının üç gün önce bir tekne ile yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Kesimi yerine KKTC’ye getirilerek bir kıyıya bırakıldığını söyledi. Yanaroğlu, zanlının kandırıldığını anlaması üzerine polise gelerek yardım talebinde bulunduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten polis, zanlının verdiği ifadenin doğruluğunun araştırılması gerektiğine değinerek, Ahmidi’nin KKTC’ye kim veya kimler tarafından getirildiği, nereye bırakıldığı hususunda polise net bilgi vermediğini vurgu yaptı. Yanaroğlu, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek 4 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hammud AhmidiKacak
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