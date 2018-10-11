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Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak

Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak

11 Ekim 2018 Perşembe 17:41
Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak

Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize yasa dışı yollardan girmek suçundan tutuklanan Hammud Ahmidi, bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun mahkemede verdiği ifadede zanlının dün polise giderek yardım talebinde bulunduğunu anlattı. Polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının iki gün önce bir tekne ile yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Kesimi yerine KKTC’ye getirilerek bir kıyıya bırakıldığını söyledi. Tosun, zanlının kandırıldığını anlaması üzerine dün polise gelerek yardım talebinde bulunduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten polis, zanlının verdiği ifadenin doğruluğunun araştırılması gerektiğine değinerek, Ahmidi’nin KKTC’ye kim veya kimler tarafından getirildiğinin araştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Tosun, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek 1 gün tutukluluk talebinde bulundu. Mahkemenin bir günlük tutukluluk emrini vermesi ile zanlının bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 1 gün tutukluluk kararı verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hammud AhmidiKacakYasa Dışı Yol
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