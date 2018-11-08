Afrika davası ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak şahsen hazır bulundu.

Bugün gerçekleşen duruşma sanıkların avukatı Tacan Reynar’ın geçirmiş olduğu ofis kazası nedeni ile hazır bulunamaması üzerine 13 Kasım tarihine, saat 11.30’a ertelendi. bugünkü duruşmaya tanık olarak dinlenmek üzere gelen davacı MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile davalı Gazeteci Şener Levent arasında mahkeme çıkışında kısa süreli sohbet yaşandı. Levent, Büsküvütçü’ye Afrika Gazetesine yapılan saldırı esnasında nerede olduğunu sorması üzerine Büsküvütçü orada olmadığını olması durumunda bu linç girişimine destek vermeyeceğini ayrıca engel olacağını söyledi.

Şener Levent, ayrıca Büsküvütçü’ye Barbaros Şansal’a yemek yediği sırada yaptığı saldırının hoş olmadığını hatırlatması üzerine Büsküvütçü o Kıbrıs halkına hakaret etmişti bende ona dersini verdim dedi.