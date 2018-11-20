Açılışını Mustafa Zurnacılar yaptı

AÇILIŞINI MUSTAFA ZURNACILAR YAPTI

ERGÜN YAHAT

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin katkılarıyla değerli sanatçı Gülay Nalkıran’ın “Yeşilçam ve Ailem” isimli Gülay Nalkıran 2. Kişisel Kara Kalem Resim Sergisinin bugün açılışı yapıldı. Serginin açılışı Gülay Nalkıran’ın konuşması ile başladı. Gülay Nalkıran konuşmasında “2. sini gerçekleştirdiği sergisinde çok heyecanlı olduğu ve bu sergiyi annesinin doğum tarihi olan 20 Kasım tarihine özellikle yapıldığı dile getirdi.” Açılışta Yeniboğaziçi Belediye Başkan’ı Mustafa Zurnacılar’da konuşma yaptı. Konuşmasında “bu güzel serginin Yeniboğaziçi Beldesin de kültürel çalışmalara değer kattığını ve bu gibi güzel kültürel etkinliklerinin devamının da geleceğini belirtti.”sergi hergün saat 11.00' de kapılarını açacak