800 BİN TL'ye YAKIN VURGUN

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Sinan Şipal’ın Haspolat bölgesinde Aralık 2016 ve Haziran 2017 tarihleri arasında müstahdemi olduğu Cypro Fresh isimli iş yerinde muhasebeci olarak çalıştığı dönemde şirkete ait 11 adet cek yaprağını sahteleyip para aldığını ayrıca 51 adet ise şirket mührünü kullanarak sahte ödeme emri düzenlediğini söyledi. Polis zanlının bu sahtelediği evraklar ve çekler neticesinde şirkete ait toplam 794 bin 800 TL para zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının olayın ortaya çıkmasından kısa süre sonra haziran ayı içerisinde yurtdışına kaçtığını ve hakkında tutuklama emri çıkarıldığını aktardı. Polis zanlının 16 Temmuz tarihinde Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandığını ve hakkın soruşturma başlatıldığını belirterek tahkikatın selameti açısından zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı avukatı müvekkilinin tansiyon hastası olduğunu ve sıcak ortamlarda kalamayacağını belirterek doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.