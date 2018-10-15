6 zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan 6 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan 6 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Resmi evrak sahteleme” suçlamasıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç, Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz, Mehmet Mavideniz ve Gökay Mavideniz aleyhine 4’er gün daha tutukluluk süresi temin edildi.

Soruşturma devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç, Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz, Mehmet Mavideniz ve Gökay Mavideniz’in 2018 yılı Ağustos - Eylül ayları içerisinde Mağusa’da meydana gelen “Resmi evrak sahteleme” meselesi ile ilgili tutuklandıklarını anımsattı. Tahkikat memuru, zanlı Ali Kılıç’ın 10 Ekim 2018 tarihinde polise gelerek beraberinde getirmiş olduğu ve esasında zanlı Muhammet Mavideniz’e ait olan ancak üzerinde kendi fotoğrafı bulunan sahtelenmiş KKTC kimlik kartını ve yine zanlı Muhammet Mavideniz’in anne ve babasına ait birçok belgeyi polise ibraz ederek konu belgelerin sahtelenmiş olduğunu beyan ettiğini açıkladı. Zanlı Kılıç’ın sahteleme işinde zanlı Ahmet Türker’in kendisine yardımcı olduğunu ve belgeleri zanlı Türker’in sahtelediğini beyan ettiğini belirten tahkikat memuru, yapılan şikayet üzerine tahkikat başlatıldığını ve tüm zanlıların tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, tüm zanlıların 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

4’er gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç, Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz, Mehmet Mavideniz ve Gökay Mavideniz’in tahkikat maksatları bakımından 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.