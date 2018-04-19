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6 ay hapis yatacak

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde patlayıcı madde tasarrufu ve ithali yasak şok aleti tasarrufu suçları ile uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından yargılanan Murat Gül hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

6 ay hapis yatacak

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde patlayıcı madde tasarrufu ve ithali yasak şok aleti tasarrufu suçları ile uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından yargılanan Murat Gül hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:52
6 ay hapis yatacak

Gül 6 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde patlayıcı madde tasarrufu ve ithali yasak şok aleti tasarrufu suçları ile uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından yargılanan Murat Gül hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki davaların kararı ayrı ayrı okundu. Heyet, öncelikle” patlayıcı madde tasarrufu ve ithali yasak şok aleti tasarrufu” davalarında verilen kararı okurken, daha sonra uyuşturucu madde tasarrufu davası ile ilgili kararını açıkladı. Sanık ilk davadan 2 ay, sonraki davadan ise 6 ay hapse mahkûm edildi. Sanık hakkında verilen kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Sanık hakkında iki ayrı dava için karar okundu. İlk davanın kararında sanığın aracında kanunen bulundurması yasak olan şok aleti ile 14 adet canlı fişenk bulunduğu belirtildi. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, şok aletleri veya patlayıcı maddelerin kamu güvenliğini eden suçlar olduğunu ifade etti. Yargıç, bu tür suçlara hoşgörü ile yaklaşamayacaklarını belirterek, kamu yararını dikkate alarak ceza verilmesi gerektiğini kaydetti. Sağer, ancak sanığın patlayıcı maddeleri ve şok aletini kullanmadığını, sadece tasarruf ettiğini, benzer sabıkası olmadığını belirterek bu etkenlerin hafifletici nedenler olarak değerlendirildiğini kaydetti. Yargıç Sağer, sanığı bu suçlardan 2 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Yargıç Sağer, bu kararın ardından sanık hakkındaki uyuşturucu davasının kararını okudu. Yargıç, 27 Eylül 2017 tarihinde Esentepe Polis Karakolu’na bir kişiyi şikâyet etmek için giden sanığın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine alkol testi yapılmak istendiğini ancak sanığın, “Ne alkolü, ben bonzai içiyorum” dedikten sonra cebindeki tütün paketinin içindeki uyuşturucu maddeyi çıkardığını ve masanın üzerine koyduğunu söyledi. Yargıç, sanığın tasarrufunda 1 gram 158 miligram tütünle karışık, bir gram 563 miligram ise tütün paketinin içerisinde çıktığını belirtti. Sanığın uyuşturucu suçlarından iki sabıkası bulunduğunu ifade ederek, 2017 mahkeme verilerine bakıldığında ağır ceza mahkemelerindeki davaların yüzde 49’unu oluşturduğunu açıkladı. Uyuşturucu suçlarının tek başına mahkeme gündemindeki davaların yarısını oluşturduğunu kaydeden Yargıç, ayrıca bonzai türü uyuşturucunun insan sağlığı için son derece tehlikeli olduğunu kaydetti. Yargıç Sağer, tüm olgular ışığında sanığı 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Murat GülPatlayıcıUyuşturucu
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