Ateş 6 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize iş bulmak için Türkiye’den gelen ve çalışmaya başladığı garajda bir haftanın sonunda işten durdurulduğu gerekçesi ile öfkelenerek kapısını kıran ve içerisinde arıza tespit cihazlarını çalarak kaçmaya çalışan sanık Murat Ateş aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Murat Soytaç sanığın işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini ve adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici neden olarak değerlendirdiklerini söyledi. Soytaç sanığın cezasını ülkesinden uzakta çekecek olmasını ayrıca geride bakmakla yükümlü olduğu ailesi ve hamile eşi olduğunu lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Soytaç sanığın müştekinin yanında çalışmak için geldiğini ancak 1 hafta çalıştıktan sonra kendisini işten çıkardığını, bu duruma öfkelenip konu suçu işlediği itirafında bulunduğu ancak bu durumun suçunu hafifletmediğini söyledi. Yargıç her ne koşulda olursa olsun kimsenin bir başkasına ait eşyayı çalmasının kabul edile bilir bir durum olmadığını belirterek bu durumu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini aktardı. Yargıç Murat Soytaç sanığın çalmış olduğu cihazları iade etmesini ayrıca kapıyı kırması üzerine oluşan hasarı tazmin etmesini de dikkate alarak sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl oluşmuştu:

Sanık Murat Ateş’in 12 Ocak tarihinde saat 21.00 – 22.00 saatleri arasında Alayköy'de faaliyet gösteren Hasan Turgay'a ait Mechanic Land Oto servis garajı isimli iş yerine ait batıya bakan arka giriş kapısı camını ve kapı elini kasten kanunsuz olarak kırarak iş yeri içerisine girmişti. Sanık akabinde iş yeri içerisinde bulunan 1 adet AUTOLOGIC marka ve 1 adet GSCAN marka araç arıza tespit cihazlarını çalarak olay yerinden kaçmıştı. Sanık daha sonra cihazlarla birlikte 13 Ocak tarihinde Lefkoşa’da tespit edilip tutuklanmıştı.