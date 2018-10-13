52 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı

12-13.10.2018 tarihleri, 22.00-02.00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde “Trafik ve Huzur Operasyonu” düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane ve diskolar kontrol edilmiş ve yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan on sekiz kişi tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 374 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 18 araç sürücüsü alkollü araç kullanmak, 52 araç sürücüsü ise çeşitli suçlarından haklarında yasal işlem başlatılmıştır