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Polisiye Olaylar:
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20 Ocak 2017 Cuma 18:04

5 Gün Daha Tutuklu Kalacak

5 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Topsoy 5 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da 2016 yılı Ocak-Aralık ayı içerisinde birçok kişiye çalışma izni vaadinde bulunarak sahtekârlıkla paralarını alan zanlı Hüseyin Topsoy tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan huzurda bulunan zanlı Hüseyin Topsoy’un Lefkoşa'da 2016 yılı Ocak-Aralık ayı içerisinde çalışma izni bittiği için cezaya düşen Pakistan uyruklu bir şahsı tanıdıkları vasıtasıyla muhaceret işlemlerini yapacağını söyleyerek bahse konu şahıstan 3000 Tl nakit para aldığını ve hiçbir işlem yapmadığını söyledi. Polis ayrıca zanlının kendisinin hiçbir yetkisi olmadığı halde bir temizlik şirketinin sorumlusu gibi davranıp Pakistan uyruklu bir şahsın akrabalarına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile 11bin 700 euro nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini çalışma izni dairesinde yaptıkları incelemede hiçbir başvuruya rastlanmadığını belirtti. Polis memuru Mustafa Mahan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ayrıca zanlının yakalandıktan sonra üzerinde bulunan 9 mm çapında 10 adet canlı mermi ile ilgilide soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Mahan soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Hüseyin Topsoyçalışma IzniSahtekarlık
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