Polisiye Olaylar:
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13 Temmuz 2017 Perşembe 15:51

45 Gün Cezaevinde Bekleyecek

45 Gün Cezaevinde Bekleyecek
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Ercan’da 18 gram kenevir

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile tatile gelen zanlı Canip Çavdar tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Canip Çavdar’ın 12 Temmuz tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Ercan Hava Limanından ülkemize giriş yapmak istediği sırada narkotik detektör köpeği Liz’in tespit etmesi sonucunda üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolon cebinde yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

 
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Canip ÇavdarUyuşturucu
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