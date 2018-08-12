4 kişi tutuklandı

11.08.2018 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, R.D. (E-32) Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin kendisine tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



11.08.2018 tarihinde, 12:20-12:45 saatleri arasında Taşkınköy-Lefkoşa’da T.Ş. (E-44) ’in ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen ve mesele ile ilgisi görülen M.N.Ş. (E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

12.08.2018 tarihinde, saat 02:40 sıralarında, A.T.N. (K-21) Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yaptığı sırada üzerinde yapılan aramada yaklaşık 600 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.