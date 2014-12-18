30 gram hintkeneviri zanlıları teminata bağlandı…



(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da Yurtiçi kargoya gelen bir pakette çıkan 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlanması üzerine tutuklu bulunan zanlılar Mahir Tüzel, İlke Devrim Geygel ve Omar Alhalaly teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede yeminli şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, narkotik ekiplerinin 15 Aralık saat 18.30 sıralarında Lefkoşa’da Yurt İçi kargo önünde elinde paketle duran zanlı Mahir Tüzel’in elindeki pakette şüphe üzerine arama yapıldığını, aramada paket içerisinde yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Tüzel ile kargoyu birlikte almaya gelen zanlılar İlke Devrim Geygel ve Omar Alhalaly’in tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu.



Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına ve her zanlının 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.