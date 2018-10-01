3 zanlıya 4’er gün ek tutukluluk

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta başlayarak Mağusa’ya uzanan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Güzelyurt’ta başlayarak Mağusa’ya kadar uzanan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Emrah Telsiz, Emrah Yıldırımlar ve Metin Kocadal aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt’ta 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nın ardından mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve Mağusa’da tasarruflarında toplam 22 gr Sentetik Cannabionoid ile yakalanan zanlı Emrah Telsiz, Emrah Yıldırımlar ve Metin Kocadal bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak bugün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Telsiz, Yıldırımlar ve Kocadal’ın tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldı.

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