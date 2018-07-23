3 genç tutuklandı

22.07.2018 tarihleri 02:00 - 09:30 saatleri arasında, Gemikonağı’nda İ.O.G.(E-23), K.K. (K-24) ve B.Ö. (E-24), Bülent Ecevit ŞARAFAT’a ait ikametgahın önünde park halinde bulunan vidanjörün kapısını açıp içerisinde bulunan bir adet kimlik çantasını, bir adet evrak çantasını, bir adet sekreterlik dosyasını, iki adet ajandayı, bir adet yangın söndürme cihazını, bir adet suni deriden mamul montu, bir adet deri montu, bir adet bavulu, iki adet kokulu mumu, araca ait kayıt belgesini, seyrüsefer ruhsatını, muayene belgesini, iki adet vergi sicil belgesini ile bir adet fatura ve makbuz defterini çalmışlardır. Adı edilenler tespit edilerek tutuklanmış olup, çalmış oldukları iki adet ajanda, bir adet yangın söndürme cihazı, iki adet deri mont, bir adet sekreterlik dosyası, bir adet deri el çantası, bir adet el çantası bulunarak emare olarak alınmıştır Soruşturma devam etmektedir.