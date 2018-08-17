2.500 litre atık yağ ile yakalandı

16.08.2018 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Akıncılar-Gaziler Anayolu üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Y.Ç.(E-49)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan kontrolde GKRY Bölgesinden alınmış yaklaşık 2.500 litre gümrüğü ödenmemiş atık yağ tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



