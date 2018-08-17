2.500 litre atık yağ ile yakalandı

16.08.2018 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Akıncılar-Gaziler Anayolu üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Y.Ç.(E-49)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan kontrolde GKRY Bölgesinden alınmış yaklaşık 2.500 litre gümrüğü ödenmemiş atık yağ tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
17 Ağustos 2018 Cuma 14:10
16.08.2018 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Akıncılar-Gaziler Anayolu üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Y.Ç.(E-49)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan kontrolde GKRY Bölgesinden alınmış yaklaşık 2.500 litre gümrüğü ödenmemiş atık yağ tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.