2 Yıl 6 Ay Hapis Yatacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa-Girne anayolunda 25 Nisan 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yolu koşarak geçmeye çalışan Salahattin Bostancı’ya çarparak ölümüne neden olan Barış Tepebağ hakkındaki davada bugün karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fadıl Aksun başkanlığında, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin baktığı davada ölümlü trafik kazalarındaki artışa dikkat çekildi.
Alınan kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, kazanın meydana geldiği anayolun meskûn mahal olarak anılmadığını ancak civarda birçok ev ve işyeri olduğunu, sanığın Lefkoşa-Girne yolunu sürekli kullandığını, anayolda birçok kişinin yaya olarak yolu geçmeye çalıştığını öngörmesi gerektiğini söyledi. Yargıç, sürekli yolu kullanan ve yayaların da olabileceğini öngörecek tecrübeye sahip olan sanığın, kaza günü kamyon araçlar için öngörülen 75 kilometrenin üzerinde seyir halinde gittiğini söyledi. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Bostancı’nın yanlış hesap yaparak yolu koşarak geçmeye çalıştığını, bu nedenle yaşanan kazada katkısal kusurunun olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs gibi küçük bir ülkede trafik kazalarının giderek arttığına dikkati çeken Yargıç Sağer, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçlarından 2014 yılında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13, 2015 yılında 24, 2016 yılında ise 17 dava dosyalandığını söyledi. Yargıç, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.