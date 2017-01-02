2 Kişi Tutuklandı

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE HİNTKENEVİRİ TASARRUFU



21.01.2017 tarihinde, saat 12.15 sıralarında, Lapta’da A.S. (E-29)’nin ikametgahında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgisi olduğuna inanılan E.V.(K-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.