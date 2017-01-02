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22 Ocak 2017 Pazar 08:14

2 Kişi Tutuklandı

2 Kişi Tutuklandı
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE HİNTKENEVİRİ TASARRUFU

21.01.2017 tarihinde, saat 12.15 sıralarında, Lapta’da A.S. (E-29)’nin ikametgahında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgisi olduğuna inanılan E.V.(K-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


 
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Uyuşturucu Bulunduran Bir Kişi Tutuklandı

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