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15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum

16 yaşındaki kız doğum yaptı

15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum

16 yaşındaki kız doğum yaptı

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:14
15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum

15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde dün doğum yapan 16 yaşındaki kızın imam nikâhlı kocası 26 yaşındaki Ömer Berber tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İzlem Civisilli mesele ile ilgili olguları aktardı. Civisilli, zanlının E.A. isimli genç kız ile 15 yaşındayken Türkiye’de imam nikâhı ile evlendiğini, Mart 2017 tarihinde de KKTC’ye gelerek Gönyelide yaşamaya başladıklarını söyledi. Şu anda 16 yaşında olan E.A.nın dün sabah Lefkoşa Devlet Hastanesinde doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini kaydeden polis, konunun bildirilmesi üzerine zanlının 16 yaşından küçük kız ile cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Berber16 Yaşındaki KızTecavüzImam Nikâhlı
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