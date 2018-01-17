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15 Bin TL'lik Vurgun

15 bin TL'yi cebe indirdiler

15 Bin TL'lik Vurgun

15 bin TL'yi cebe indirdiler

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:58
15 Bin TL'lik Vurgun
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Girne’de faaliyet gösteren “Reşat Günhan İşletmeleri Ltd” isimli iş yerinin Lefkoşa-Haspolat Yeni Sanayi Bölgesinde donmuş gıda üretim ve pazarlaması yapan fabrikasında pazarlamacı ve tahsildar olarak çalışan S.T. (E-58), iş yeri adına ürün sattığı işyerlerinden tahsil etmiş olduğu toplam 15,132 TL nakit parayı iş yerinde muhasebeci olarak çalışan G.T. (K-30)’ye teslim ettikten sonra her ikisi de anlaşarak söz konusu paraları merkez ofise teslim etmeyip çaldıkları tespit edilmiştir. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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