15 Bin TL'lik Vurgun

Girne’de faaliyet gösteren “Reşat Günhan İşletmeleri Ltd” isimli iş yerinin Lefkoşa-Haspolat Yeni Sanayi Bölgesinde donmuş gıda üretim ve pazarlaması yapan fabrikasında pazarlamacı ve tahsildar olarak çalışan S.T. (E-58), iş yeri adına ürün sattığı işyerlerinden tahsil etmiş olduğu toplam 15,132 TL nakit parayı iş yerinde muhasebeci olarak çalışan G.T. (K-30)’ye teslim ettikten sonra her ikisi de anlaşarak söz konusu paraları merkez ofise teslim etmeyip çaldıkları tespit edilmiştir. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.