136 adet hapa 2 yıl 7 ay hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı’nda 27 Mart’ta 136 adet uyuşturucu hapla yakalanan 19 yaşındaki Basher Semi Said Alrokshi, suçlu bulunup, 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla itham edilen sanıklar, tüm suçlamaları kabul etti.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın bugünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Atilla Enver Etkin hazır bulundu. Başkan Fadıl Aksun, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı. Fadıl Aksun, Mahkelerin Yıllık Faaliyet Raporlarına göre uyuşturucu suçunun son 10 yılda, 9 kez Ağır Ceza mahkemelerinin gündemini en çok meşgul eden suçlardan olduğuna ve bu yıl da gündemlerindeki davaların yüzde 42 oranında uyuşturucu madde suçlarından oluştuğuna vurgu yaptı. Fadıl Aksun, bu suçun, toplumun huzurunu kaçıran ve kamu sağlığını tehdit eden suçlardan olduğunu kaydetti. Aksun, sanığın tasarruf ettiği MDMA türü uyuşturucu maddenin insanın ölümüne neden olabilecek derecede ağır bir türdeki uyuşturucu madde oluşunu sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 yıl 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.