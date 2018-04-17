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13 KİŞİ TUTUKLANDI

13 kişi tutuklandı

13 KİŞİ TUTUKLANDI

13 kişi tutuklandı

17 Nisan 2018 Salı 15:36
13 KİŞİ TUTUKLANDI
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KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPAN 13 KİŞİ TUTUKLANDI

KKTC’ye Tatlısu yakınlarından kaçak olarak tekneyle giriş yapıp, yine aynı şekilde Türkiye’ye çıkış yapmaya çalışan Bangladeş uyruklu 13 kişi ve tekne kaptanı tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, grup, kaptan E.K’nin kullanımında bulunan Travila isimli tekneyle 15 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında onaylanmış liman olmayan Elexus Oteli’nin 100 metre doğusundaki sahilden KKTC’ye giriş yaptı. Grubun 16 Nisan 2018 tarihinde Türkiye’ye gitmek maksadıyla tekneyle aynı şekilde kanunsuz olarak KKTC’den ayrıldıkları sırada tespit edildiği kaydedildi. 

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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