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1 yıl hapis yatacak

1 yıl hapis yatacak

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:01
1 yıl hapis yatacak

Değer 1 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, ülkemize Haziran 2018 ayı içerisinde tasarrufundaki 8 gram hintkeneviri ile giriş yapan Murat Değer aleyhindeki davayı bugün karara bağladı.

Girne Ağır Ceza mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı. Beyoğlu uyuşturucu suçlarının Ağır Ceza Mahkemesi’nin gündemini en çok meşgul eden, yaygın ve vahim suçlar olduğunu belirtti. Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu sanık Murat Değer’in ülkemize giriş yapmak isterken uyuşturucu ile yakalandığını ve işlediği suçu itiraf ettiğini kaydederek Haziran ayından bu yana tutuklu yargılandığının altını çizdi.

Kıdemli Yargıç aktarmış olduğu olgular ışığında sanık Değer’i işlediği suçlardan 12 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat DeğerHintkeneviriUyuşturucu
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