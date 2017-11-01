1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Daşgın olayla ilgili buğuları aktardı. Daşgın huzurda bulunan zanlı Uğur Üzüm’ün Kasım 2017 ayı içerisinde müstahdemi olduğu Kiler 3 isimli markette sorumlusu olduğu kasada satışını yaptığı muhtelif markalarda ürünlerin karşılığında almış olduğu 8400 TL parayı sirkat etmek suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.