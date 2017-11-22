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22 Kasım 2017 Çarşamba 16:32

Ve Son Noktayı Koydu! Çocuklar Duymasın...

Ve Son Noktayı Koydu! Çocuklar Duymasın...
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Final yaptığı konuşulan 'Çocuklar Duymasın' dizisinin setinden video paylaşan Pınar Altuğ, bu sayede dedikodulara da son noktayı koydu.

Oyuncu Pınar Altuğ, dizilerinin biletinin henüz kesilmediğini sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla gösterdi.

PAZAR GÜNÜ YAYINLANMADI
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi hakkında geride bıraktığımız günlerde final yapacağına dair haberler çıkmış ancak yapımcı firma bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak bu açıklamaların ardından yaşanan gelişmeler dizinin final yaptığı şeklinde yorumlandı. Pazar günü yayınlanması gereken dizinin saatinde farklı bir dizi yayınlanması dedikoduları ayyuka çıkardı.

PINAR'DAN VİDEOLU YALANLAMA
Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden ekranlara dönen dizinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, instahikaye kısmından dizinin çekimlerinin sürdüğünü göstermek adına çeşitli paylaşımlar yaptı. Setten çektiği kısa videoları takipçileriyle paylaşan Pınar Altuğ başrolünde oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinin setinden paylaştığı bu videolarla dizinin takipçilerine işimizin başındayız mesajını verdi.


 
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