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07 Temmuz 2017 Cuma 16:45

Sevilen Dizisi Final Yapıyor

Sevilen Dizisi Final Yapıyor
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Büyük umutlarla başlamıştı! İşte final tarihi
Yazın gelmesiyle birlikte televizyonda yeni diziler başladı. ATV 'nin 'Seni Kimler Aldı' dizisi ise reyting kurbanı oldu. Dizi 10. bölümden itibaren final kararı aldı.



ATV'nin iddialı dizisi 'Seni Kimler Aldı', 9 Haziran Pazar günü yayınlanacak olan 10. bölümüyle ekranlara veda edecek.

YURDAER OKUR'UN DİZİDEN ÇIKMASI KRİZ YARATMIŞTI
Çekimleri başlamadan hemen önce başrol oyuncusu Yurdaer Okur'un uyuşturucu ile yakalanması kriz yaratmıştı. Kadro değişikliği ile ekran macerasına başlamıştı. İstediği reytingleri bir türlü alamayan dizi, final yapma kararı aldı. Pastel Film'in yapımcılığını yaptığı başrollerini Duygu Yetiş, Serhan Yavaş, Fulya Zenginer ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı Seni Kimler Aldı dizisi 10. bölümü ile ekranlara veda edecek.

REYTİNGLERE DAYANAMADI
Yaz sezonundan önce başlayan Seni Kimler Aldı, ilk başlardaki kötü gidişatı yaz sezonunda kapatacağını beklerken finalle sonlandırma kararı aldı. Pazar günleri girdiği reyting savaşında istenilen sonucu alamayan dizinin yaz sezonunda beklentileri karşılayacağı bekleniyordu ancak dizi ne yazık ki beklentiden uzak kaldı.


 
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