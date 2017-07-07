Sevilen Dizisi Final Yapıyor

Büyük umutlarla başlamıştı! İşte final tarihi



ATV'nin iddialı dizisi 'Seni Kimler Aldı', 9 Haziran Pazar günü yayınlanacak olan 10. bölümüyle ekranlara veda edecek.Çekimleri başlamadan hemen önce başrol oyuncusu Yurdaer Okur'un uyuşturucu ile yakalanması kriz yaratmıştı. Kadro değişikliği ile ekran macerasına başlamıştı. İstediği reytingleri bir türlü alamayan dizi, final yapma kararı aldı. Pastel Film'in yapımcılığını yaptığı başrollerini Duygu Yetiş, Serhan Yavaş, Fulya Zenginer ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı Seni Kimler Aldı dizisi 10. bölümü ile ekranlara veda edecek.Yaz sezonundan önce başlayan Seni Kimler Aldı, ilk başlardaki kötü gidişatı yaz sezonunda kapatacağını beklerken finalle sonlandırma kararı aldı. Pazar günleri girdiği reyting savaşında istenilen sonucu alamayan dizinin yaz sezonunda beklentileri karşılayacağı bekleniyordu ancak dizi ne yazık ki beklentiden uzak kaldı.