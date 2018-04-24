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La Casa De Papel'e Türk oyuncu

İlk bölümünden itibaren dünyada büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisinin yapımcıları 3. sezon için kadroya güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'yi dahil etmeyi planlıyor.

La Casa De Papel'e Türk oyuncu

İlk bölümünden itibaren dünyada büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisinin yapımcıları 3. sezon için kadroya güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'yi dahil etmeyi planlıyor.

24 Nisan 2018 Salı 10:55
La Casa De Papel'e Türk oyuncu

Önceki gün 'La Casa De Papel'in 2019'da 3. sezonunun ekrana geleceğinin açıklanması olay yaratmıştı. Türkiye'de de fenomen haline gelen diziyle ilgili yayılan bir dedikodu ise izleyicilerin sevincini ikiye katladı.

DİZİYE TÜRK OYUNCU DAHİL EDİLECEK

Saklambaç'ın haberine göre, yapımcılar, yeni sezonda kadroya bir Türk oyuncuyu dahil etmeyi planlıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY NESRİN CAVADZADE

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Karakterlerin isimlerinin şehir adlarından oluştuğu diziye 'İstanbul' adıyla yeni bir oyuncu katılacağı iddiası ortaya atıldı. Diğer iddiaya göreyse Türk oyuncu, dizinin 2-3 bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapımcıların kafasındaki en güçlü adayın ise Nesrin Cavadzade olduğu söyleniyor.

İSPANYOLCA ÖĞRENMİŞTİ

İspanyol yönetmen Nacho Ruiperez'in filminde rol alan 35 yaşındaki oyuncu, bunun için İspanyolca öğrenmişti. 

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