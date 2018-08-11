'Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz'da şoke eden ayrılık

Oyuncu Deniz Çakır, üç sezondur başrolünü Oktay Kaynarca'yla paylaştığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' isimli dizinin kadrosundan çıkarıldı. Milliyet’in haberine göre, Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli'nin eşi Meryem karakterine can veren oyuncu, yeni bölümleriyle ekrana gelecek projenin tanıtım çekimlerinde yer almadı.

ÖZEL HAYATI İŞİNDEN ETTİ

Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz'ın, sık sık özel hayatı ve alkollü görüntüleriyle gündeme gelen Deniz Çakır'ın bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi. İşsiz kalmasından dolayı şoke olan oyuncunun yerine, yapım şirketinin yeni bir isim arayışına girdiği konuşuluyor.