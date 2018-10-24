Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki ayrılık birden!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümü dizi hayranlarını üzdü. Geçen haftaki bölümünde Davut karakterinin ölümünün ardından dün yayınlanan bölümde de Fikret (Atilla Şendil) ve Muzi (Tunca Aydoğan) öldürüldü.

FİKRET'İN ÖLÜMÜ

Dizede Ateş, Fikret’in yanına gelir. Fikret, Davut’un nasıl öldürüldüğünü anlatır ve ardından arabasının arkasında gördüğü demiri sorduğunda, Ateş Fikret’i bıçaklayarak öldürür. Geride hiç bir iz kalmaması için kamera kayıtlarını da ele geçirir.

Atilla Şendil (Fikret) kimdir?

Atilla Şendil, 1963 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştır. 1997 yılında Baba Evi dizisi ile kariyerine adım atan oyuncu; Kurtlar Vadisi, Vicdan, Güllerin Savaşı, Vicdan, Sen de Gitme, OKS Anneleri gibi diziler de rol almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Fikret karakterini canlandırmaktadır.

MUZİ'NİN ÖLÜMÜ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geçtiğimiz haftalarda katılan Tunca Aydoğan'ın canlandırdığı Muzi karakteri, Hızır tarafından sorgulanırken Ateş'in uzun namlulu silahla vurmasıyla öldürüldü.

MUZİ'NİN ÖLÜMÜ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geçtiğimiz haftalarda katılan Tunca Aydoğan'ın canlandırdığı Muzi karakteri, Hızır tarafından sorgulanırken Ateş'in uzun namlulu silahla vurmasıyla öldürüldü.

Tunca Aydoğan (Muzi) kimdir?

Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başlayan oyuncu, bir tv filminde reji asistanlığı ve oyunculuk yaparak sinemada çalışma yapmaya başladı. 1999 yılında çevrilen Yılan Hikayesi adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen birçok etkinlikte aktif roller üstlendi.

Yılan Hikayesi dışında Çaylak, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Tutkunum Sana, Kara İnci, Her Halimle Sev Beni, Nakş-ı Dil Sultan, İffet ve Aşk Yeniden isimli projelerde rol almıştır.