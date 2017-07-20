Efsane dizi geri mi dönüyor, Çılgın Bediş rolü kime teklif edildi?



'Çılgın Bediş' dizisinin yeniden çekilmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Peki Çılgın Bediş rolü kime teklif edildi?Çocuklar Duymasın ve Türk Malı gibi eski fenomen dizilerin peş peşe yeniden çekilmesiyle başlayan furya, tüm hızıyla sürüyor. 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Çılgın Bediş dizisinin de yeniden çekilmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Karikatürist Özden Öğrük, 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizdiği karakterin tüm haklarını yapımcı Ayhan Aybek'e devretmişti.Kanal D için dizi olarak çekilen projede Yonca Evcimik başrolü oynamış, 8 Temmuz 1996 yılında başlayan proje 2001 yılına kadar sürmüştü. Fenomen dizi, son yılında da Show TV'ye transfer olmuştu.Lise öğrencisi Çılgın Bediş ve arkadaşlarının neşeli maceralarını ekrana taşıyan 65 bölümlük dizide ayrıca Cenk Torun, Sinan Bengier, Selma Sonat, Ayten Uncuoğlu ve Dolunay Soysert gibi ünlü oyuncular da yer almıştı.Yapımcı Ayhan Aybek, piyasadan gelen "Neden Çılgın Bediş'i yeniden çekmiyorsun?" şeklindeki ısrarlar üzerine harekete geçti. Ancak henüz kanal ve oyuncular netlik kazanmadı.Öte yandan dizinin yeni versiyonu için Çılgın Bediş rolünün son günlerin gözde genç şarkıcılarından Aleyna Tilki'ye teklif edildiği konuşuluyor.Ancak Aleyna'nın yoğun konser takvimi ve bu sene lise son sınıfa gideceği için rolü kabul edemediği öğrenildi. Aleyna Tilki Adı Efsane dizisinden giden teklifi de aynı gerekçeler yüzünden kabul edememişti.