Altın Kelebek Ödülleri'ni Kim Kazandı? (İşte Ödül Alan İsimler)

44. Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gece bu yıl da “Pantene Altın Kelebek Ödülleri” adıyla düzenlendi.
Sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan üstlendiği gecede bu yıl toplamda 32 dalda ödül verildi.
YILDIZI PARLAYANLAR: MİRAY DANER, MELİSA ŞENOLSUN VE HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE
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EN İYİ KADIN OYUNCU: ASLI ENVER (İSTANBULLU GELİN- STAR TV)
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EN İYİ ERKEK OYUNCU: TOLGA SARITAŞ (SÖZ - STAR TV)
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EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: NAZLI ÇELİK (ANA HABER – STAR TV)
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EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: FATİH PORTAKAL (FOX TV)
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EN İYİ SENARİST: NURAN EVEREN ŞİT (VATANIM SENSİN)
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EN İYİ SPOR PROGRAMI: STADYUM - ERSİN DÜZEN, MUSTAFA DENİZLİ – ALİ GÜLTİKEN (TRT)
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EN İYİ DİZİ: VATANIM SENSİN (KANAL D)
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EN İYİ KLİP: MABEL MATİZ, ANIL CAN (YA BU İŞLER NE)
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YILIN ŞARKISI: BENİ ÇOK SEV – TARKAN, SÖZ: GÜNAY ÇOBAN - MÜZİK: SERKAN İZZET ÖZDOĞAN
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EN İYİ POP MÜZİK ERKEK: TARKAN
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EN İYİ POP MÜZİK KADIN: SEZEN AKSU, (TARKAN TÖRENE KATILAMAYAN AKSU’NUN YERİNE ÖDÜLÜ ALDI)
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EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: BEREN GÖKYILDIZ (ANNE – STAR TV)
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EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ ERKEK: KORAY AVCI
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EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ KADIN: EBRU YAŞAR
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MUCİZE YARATANLAR: KENAN İMİRZALIOĞLU, SONGÜL ÖDEN, ENGİN AKYÜREK, ERKAN PETEKKAYA, CANSU DERE, TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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EN İYİ KADIN SUNUCU: EVRİM AKIN (ÇOCUKTAN AL HABERİ - SHOW TV)
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EN İYİ ERKEK SUNUCU: ALİ İHSAN VAROL (KELİME OYUNU – teve2)
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EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ: GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (SHOW TV)
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EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: HANDE ERÇEL (AŞK LAFTAN ANLAMAZ Kİ – SHOW TV)
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EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU (GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW – SHOW TV)
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EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN: ALEYNA TİLKİ (SEN OLSAN BARİ)
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AZERBAYCAN’IN EN PARLAK YILDIZI ÖDÜLÜ: RÖYA
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EN İYİ HABER PROGRAMI: 5N 1K – CÜNEYT ÖZDEMİR (CNN TÜRK))
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EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)
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EN İYİ YARIŞMA: SURVİVOR, ÖDÜLÜ PROGRAMIN YAPIMCI VE SUNUCUSU ACUN ILICALI (TV8)
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EN İYİ PROJE: ÇEYREK ASIR - HARUN KOLÇAK
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EN İYİ MÜZİK GRUBU: ATHENA
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EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: ÖYKÜ KARAYEL – GÖKHAN ALKAN (KALP ATIŞI – SHOW TV)
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EN İYİ YOUTUBER / INSTAGRAMMER: ENES BATUR
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EN İYİ YÖNETMEN: YAĞIZ ALP AKAYDIN (SÖZ- STAR TV)